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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:02327

От коронавируса скончалась супружеская пара из Путивля

За последнюю неделю в Путивле зафиксировано сразу 2 летальных случая от Covid-19.

Это - женщина, 1954 года рождения, и мужчина, 1952 года рождения. Течение болезни у них осложнилось не только возрастом, но и хроническими болезнями. Сначала госпитализировали в Конотоп женщину, а через неделю – ее мужа. Не помогли ни кислородная терапия, ни лекарства, ни искусственная вентиляция легких – оба они скончались, с интервалом всего в несколько дней.
В целом, пандемия забрала у Путивльщины 26 человек. На сегодняшний день, как рассказал заведующий Путивльским отделением Сумского лабораторного центра Василий Козел, в районе трое активных больных, один из которых сейчас находится на госпитализации, пишут Путивльские ведомости.
Общество Коронавирус Смерть от коронавируса
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