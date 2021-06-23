От коронавируса скончалась супружеская пара из Путивля За последнюю неделю в Путивле зафиксировано сразу 2 летальных случая от Covid-19.

Это - женщина, 1954 года рождения, и мужчина, 1952 года рождения. Течение болезни у них осложнилось не только возрастом, но и хроническими болезнями. Сначала госпитализировали в Конотоп женщину, а через неделю – ее мужа. Не помогли ни кислородная терапия, ни лекарства, ни искусственная вентиляция легких – оба они скончались, с интервалом всего в несколько дней.