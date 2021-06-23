От коронавируса скончалась супружеская пара из Путивля

По состоянию на 1 июля в Сумской области 77 899 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 30 июня в Сумской области 77 878 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 29 июня в Сумской области 77 857 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
Об этом сегодня, 29 июня, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила главный специалист управления здравоохранения Наталья Кипенко....
Статистику предоставила сегодня, 29 июня, во время аппаратного совещания в мэрии главный специалист управления здравоохранения Наталья Кипенко....