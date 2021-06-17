Кому в Сумах отключили воду?

Речь идет о домах по адресам: ул. Героев Крут, 4 (замена кранов холодной воды в квартире), пр-т Шевченко, 23 (замена канализационного стояка в квартире), ул. Новоместенская, 23 (замена коренных кранов холодной воды в квартире), ул. Засумская, 16Б (замена труб холодной, горячей воды и полотенцесушителя в квартирах), ул. Холодногорская, 31 (замена коренного крана холодной воды в квартире).
Для проведения аварийно-ремонтных работ в ночь с 30 июня на 1 июля будет приостановлена работа Ново-Оболонского водозабора....
Об этом сообщается на странице Конотопского водоканала в Фейсбуке....
Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях....
Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях....
Ночью будет приостановлена работа Лепеховского водозабора....