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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:25511

Кому в Сумах отключили воду?

Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях.

Речь идет о домах по адресам: ул. Героев Крут, 4 (замена кранов холодной воды в квартире), пр-т Шевченко, 23 (замена канализационного стояка в квартире), ул. Новоместенская, 23 (замена коренных кранов холодной воды в квартире), ул. Засумская, 16Б (замена труб холодной, горячей воды и полотенцесушителя в квартирах), ул. Холодногорская, 31 (замена коренного крана холодной воды в квартире).

Общество Отключение воды
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