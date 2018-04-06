На Сумщине ОПГ сообщили подозрение в кражах автомобилей

Сейчас всем фигурантам следователями, под процессуальным руководством прокуратуры, сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством, совершенные организованной группой).
Преступная группа проверяется на причастность к совершению других подобных преступлений на территории области, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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