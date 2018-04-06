На Сумщине ОПГ сообщили подозрение в кражах автомобилей Сотрудники управления уголовного розыска ГУНП в области, Сумского районного управления полиции, совместно с отделом уголовного анализа полиции области разоблачили преступную группу в составе трех человек 46-ти, 43-х и 20-ти лет, которые в составе организованной преступной группы, в течение января - июня этого года совершили незаконные завладения транспортными средствами.

Сейчас всем фигурантам следователями, под процессуальным руководством прокуратуры, сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством, совершенные организованной группой). Преступная группа проверяется на причастность к совершению других подобных преступлений на территории области, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.