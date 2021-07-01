На Сумщине еще 21 случая заболевания коронавирусом: 3 летальных (подробности)

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 21 человека (Конотоп - 1, Краснопольский район - 1, Кролевецкий район - 1, Лебедин - 2, Недригайловский район - 1, Середина-Будский район - 2, Сумы - 6, Сумской район - 4, Тростянецкий район - 3).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1322 летальных случая, из них за минувшие сутки - 3 (Конотоп - 1, Путивльский район - 1, Сумы - 1).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76 179 человек, из них за минувшие сутки - 29 (Белопольский район - 1, Глуховский район - 1, Конотоп - 1, Ромны - 4, Роменский район - 2, Сумы - 14, Сумской район - 6).
За последнюю неделю в Путивле зафиксировано сразу 2 летальных случая от Covid-19....
По состоянию на 30 июня в Сумской области 77 878 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 29 июня в Сумской области 77 857 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
Об этом сегодня, 29 июня, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила главный специалист управления здравоохранения Наталья Кипенко....
Статистику предоставила сегодня, 29 июня, во время аппаратного совещания в мэрии главный специалист управления здравоохранения Наталья Кипенко....