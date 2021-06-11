Сумские легкоатлеты отличились на юниорском чемпионате Украины 29-30 июня в Луцке проходил чемпионат Украины по легкой атлетике среди юниоров.

На соревнования съехались больше 400 участников, в том числе 20 с Сумщины. Наши атлеты завоевали 6-е общекомандное место, а в личном зачете взяли 11 медалей:

- чемпионами стали Диана Гончаренко в беге на 200 м, а также эстафетные команды 4х100 м – женская (Валентина Авраменко, Диана Гончаренко, Анна Мельник и Анжелика Рачковская), мужская (Денис Босенко, Руслан Клочко, Владислав Наталуха и Максим Штакин) и 4х400 м (Сергей Алексеенко, Павел Берегов, Кирилл Кошаренко и Максим Романов);

- серебряные медали у Ларисы Голубовской в беге на 100 м с барьерами, Николая Рущака в спортивной ходьбе на 10000 м и Дианы Гончаренко в беге на 100 м;

- бронзовые – у Кирилла Кошаренко в беге на 400 м, Дмитрия Торгачова в беге на 1500 м и Егора Шелеста и Софии Крыловецкой в ходьбе на 10000 м.