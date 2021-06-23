В Сумах патрульные нашли потерявшегося мальчика 30 июня днем на линию 102 позвонила взволнованная женщина и сообщила об исчезновении своего внука. 7-летний мальчик пошел в магазин, но так и не вернулся.

Позвонив заявительнице, патрульные получили детальное описание ее внука и начали поиски от магазина, куда он собирался идти. Продавщицы узнали ребенка. Они рассказали, что мальчик действительно заходил, купил хлеб и ушел. Затем стражи порядка начали тщательно осматривать каждый двор, расспрашивать граждан. И почти за час неустанных поисков патрульные таки нашли его неподалеку. Мальчик беззаботно игрался на детской площадке с другом.

Полицейские немедленно сообщили о находке бабушке, чтобы та успокоилась. А потом отвезли мальчика по месту жительства. Дома на бабушку и внука ждала профилактическая беседа и повторения правил безопасного поведения.

Уважаемые родители и опекуны! Чтобы избежать подобных неприятных ситуаций, внимательно следите за детьми! Помните, что именно вы ответственны за безопасность и жизнь ребенка!