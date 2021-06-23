Новый челлендж в ТикТок: в Сумах дети снимают колпачки золотников с колес авто

«Для Вас - постійна рубрика #життяМануфактури або нові тренди та челенджи з ТікТоку J
Вчора на парковці ТРЦ дітки рочків 10-12 (як мій менший син) трошки балувалися - знімали красиві ковпачки з золотників коліс авто....
Коли їх спіймала охорона - ми кажемо, що дзвоніть батькам, а вони в сльози, що не потрібно...
Я питаю (ну як батько - трішки строго але ніжно) - навіщо ви це робите... ?
Ніхто б про це нічого не писав, але відповідь мене зацікавила. Вона наступна:
- Це новий челенж з ТікТоку, а ще нас попросили старші друзі, вони пішли в інші міста, а у вечорі ми їм віддаємо, а вони підуть на шиномонтаж та за 20 грн. здадуть.....
Провели трошки виховної роботи, що ніззя та айяйяй, а в майбутньому чекає їх щось страшне і відпустили по домівках і ніхто з них не постраждав J.
Мораль: 1. вже з дитинства дітей оточення привчає красти та віддавати та 2. Челенджи з ТікТоку це капец якийсь - полний трешшшш..., а в ТікТоку зависають як мінімум 80% дітей у яких є смартфони», - написал он.