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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:58251

Новый челлендж в ТикТок: в Сумах дети снимают колпачки золотников с колес авто

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал директор ТЦ «Мануфактура» Владимир Лободин.

«Для Вас - постійна рубрика #життяМануфактури або нові тренди та челенджи з ТікТоку J

Вчора на парковці ТРЦ дітки рочків 10-12 (як мій менший син) трошки балувалися - знімали красиві ковпачки з золотників коліс авто....

Коли їх спіймала охорона - ми кажемо,  що дзвоніть батькам, а вони в сльози, що не потрібно...

Я питаю (ну як батько - трішки строго але ніжно) - навіщо ви це робите... ?

Ніхто б про це нічого не писав, але відповідь мене зацікавила. Вона наступна:

- Це новий челенж з ТікТоку, а ще нас попросили старші друзі, вони пішли в інші міста, а у вечорі ми їм віддаємо, а вони підуть на шиномонтаж та за 20 грн.  здадуть.....

Провели трошки виховної роботи, що ніззя та айяйяй, а в майбутньому чекає їх щось страшне і відпустили по домівках  і ніхто з них не постраждав  J.

Мораль: 1. вже з дитинства дітей оточення привчає красти та віддавати та 2. Челенджи з  ТікТоку це капец якийсь  - полний трешшшш..., а в ТікТоку зависають як мінімум 80% дітей у яких є смартфони», - написал он.

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