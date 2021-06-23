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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:52342

В Сумах автоледи на BMW сбила ребенка

В Сумах полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в котором травмировался малолетний мальчик.

Происшествие произошло сегодня, около 20.00, в Сумах по проспекту Михаила Лушпы.

43-летняя женщина, управляя автомобилем БМВ, совершил наезд на 10-летнего мальчика. Ребенка с телесными повреждениями госпитализированы в больницу.

Сейчас выясняются обстоятельства этого события и решается вопрос об открытии уголовного производства, предусмотренного ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
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