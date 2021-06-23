В Сумах автоледи на BMW сбила ребенка В Сумах полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в котором травмировался малолетний мальчик.

Происшествие произошло сегодня, около 20.00, в Сумах по проспекту Михаила Лушпы.

43-летняя женщина, управляя автомобилем БМВ, совершил наезд на 10-летнего мальчика. Ребенка с телесными повреждениями госпитализированы в больницу.

Сейчас выясняются обстоятельства этого события и решается вопрос об открытии уголовного производства, предусмотренного ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.