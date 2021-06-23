В Сумах автоледи на BMW сбила ребенка

Происшествие произошло сегодня, около 20.00, в Сумах по проспекту Михаила Лушпы.
43-летняя женщина, управляя автомобилем БМВ, совершил наезд на 10-летнего мальчика. Ребенка с телесными повреждениями госпитализированы в больницу.
Сейчас выясняются обстоятельства этого события и решается вопрос об открытии уголовного производства, предусмотренного ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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