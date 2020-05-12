На Сумщине будут судить педофила

Ювенальными прокурорами Шосткинской окружной прокуратуры направлено в суд обвинительный акт в отношении отчима, который развращал дочь своей сожительницы, по ч. 2 ст. 156 (развращение малолетнего, совершенное членом семьи) УК Украины.
Следствием установлено, что мужчина с 2013 года проживал в одном из районных центров Сумщины с женщиной, у которой была малолетняя дочь. Когда девочке исполнилось 9 лет, мужчина, оставаясь наедине с малолетней, под предлогом предоставления денежных средств, приобретения сладостей, предоставления в пользование электронных гаджетов, развращал ее. Лишь через год ребенок решился рассказать взрослым. В настоящее время лицо находится под стражей.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Шосткинского районного управления полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области.
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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