На Сумщине будут судить педофила В суд направлено обвинительное заключение в отношении мужчины, который развращал малолетнюю дочь своей сожительницы.

Ювенальными прокурорами Шосткинской окружной прокуратуры направлено в суд обвинительный акт в отношении отчима, который развращал дочь своей сожительницы, по ч. 2 ст. 156 (развращение малолетнего, совершенное членом семьи) УК Украины.

Следствием установлено, что мужчина с 2013 года проживал в одном из районных центров Сумщины с женщиной, у которой была малолетняя дочь. Когда девочке исполнилось 9 лет, мужчина, оставаясь наедине с малолетней, под предлогом предоставления денежных средств, приобретения сладостей, предоставления в пользование электронных гаджетов, развращал ее. Лишь через год ребенок решился рассказать взрослым. В настоящее время лицо находится под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Шосткинского районного управления полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.