В Сумах выбрали, кто будет внедрять интеллектуальную транспортную систему Конкурсный комитет определил субъектов хозяйствования для внедрения единой интегрированной интеллектуальной транспортной системы на территории Сумской городской территориальной громады.

Речь об автоматизированной системе учета оплаты проезда (АСООП) и автоматизированной системе диспетчерского управления (АСДУ) в городском пассажирском транспорте коммунальной формы собственности (в троллейбусах, автобусах), которые имеют целью максимально автоматизировать процесс предоставления транспортных услуг, в том числе применить безналичную форму оплаты проезда, сократить функции кондукторов и затраты на сбор выручки.

Так, до 22 июня (до 17:00 включительно) отделом транспорта, связи и телекоммуникационных услуг осуществлялся прием документов для участия в конкурсе.

По объекту № 1 «АСООП» подали документы четыре субъекта хозяйствования - ООО «Сити Кард Систем», ООО «Черниговская транспортная компания», ООО «ИнтерПроИнвест», Консорциум «Астек». По объекту № 2 «АСДУ» предложения поступили от двух субъектов хозяйствования - ФЛП Свитайло С. А. и ООО «Дозор Украина».

На первом заседании (23 июня) конкурсным комитетом было проверено комплектность, правильность оформления и достоверность документов в конвертах № 1.

К участию допустили Консорциум «Астек» (объект № 1 «АСООП») и ФЛП Свитайло С. А (объект № 2 «АСДУ»).

В дальнейшем на заседании 29 июня члены комитета рассмотрели и обсудили содержание конкурсных предложений, представленных в конвертах № 2 непосредственно с допущенными к участию в конкурсе претендентами.

По результатам заседания конкурсный комитет решил рекомендовать исполнительному комитету заключить договор с Консорциум «Астек» (объект № 1 «АСООП») сроком на четыре года и с ФЛП Свитайло С. А. (объект № 2 «АСДУ») сроком на пять лет с возможностью пролонгации на аналогичный срок при условии надлежащего исполнения условий договора.

Данные договоры должны подать на подпись мэру в течение десяти рабочих дней.

Первый этап - внедрение «АСООП» и «АСДУ» в коммунальном транспорте, должны реализовать в соответствии с представленных участниками конкурса поэтапных планов внедрения. Второй этап - внедрение в частном транспорте пока на стадии проработки.