В Сумах выбрали, кто будет внедрять интеллектуальную транспортную систему

Речь об автоматизированной системе учета оплаты проезда (АСООП) и автоматизированной системе диспетчерского управления (АСДУ) в городском пассажирском транспорте коммунальной формы собственности (в троллейбусах, автобусах), которые имеют целью максимально автоматизировать процесс предоставления транспортных услуг, в том числе применить безналичную форму оплаты проезда, сократить функции кондукторов и затраты на сбор выручки.
Так, до 22 июня (до 17:00 включительно) отделом транспорта, связи и телекоммуникационных услуг осуществлялся прием документов для участия в конкурсе.
По объекту № 1 «АСООП» подали документы четыре субъекта хозяйствования - ООО «Сити Кард Систем», ООО «Черниговская транспортная компания», ООО «ИнтерПроИнвест», Консорциум «Астек». По объекту № 2 «АСДУ» предложения поступили от двух субъектов хозяйствования - ФЛП Свитайло С. А. и ООО «Дозор Украина».
На первом заседании (23 июня) конкурсным комитетом было проверено комплектность, правильность оформления и достоверность документов в конвертах № 1.
К участию допустили Консорциум «Астек» (объект № 1 «АСООП») и ФЛП Свитайло С. А (объект № 2 «АСДУ»).
В дальнейшем на заседании 29 июня члены комитета рассмотрели и обсудили содержание конкурсных предложений, представленных в конвертах № 2 непосредственно с допущенными к участию в конкурсе претендентами.
По результатам заседания конкурсный комитет решил рекомендовать исполнительному комитету заключить договор с Консорциум «Астек» (объект № 1 «АСООП») сроком на четыре года и с ФЛП Свитайло С. А. (объект № 2 «АСДУ») сроком на пять лет с возможностью пролонгации на аналогичный срок при условии надлежащего исполнения условий договора.
Данные договоры должны подать на подпись мэру в течение десяти рабочих дней.
Первый этап - внедрение «АСООП» и «АСДУ» в коммунальном транспорте, должны реализовать в соответствии с представленных участниками конкурса поэтапных планов внедрения. Второй этап - внедрение в частном транспорте пока на стадии проработки.
14 ноября в мэрии прошло заседание по вопросам безопасности и качества пассажирских перевозок в Сумах....