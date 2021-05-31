На Глуховщине деревом насмерть привалило мужчину Трагедия произошла посреди минувшей недели

На местного жителя в процессе рубки упала береза. Медикам не удалось его спасти. Из инсайдерских источников стало известно, что у погибшего осталось четверо детей.

Обстоятельства и причины случившегося устанавливают правоохранители. Ведется следствие, пишет Глухов.инфо.