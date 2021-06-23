Сумчанин, которого не пустили в троллейбус, выбил стекло и скрылся

Подъехав к остановке «Дворец культуры» на ул. Горького, водитель троллейбуса № 056 осуществлял посадку / высадку пассажиров. Кондуктор, контролируя соответствие пассажиров с количеством мест в салоне, последнее из них предложила занять женщине с маленьким ребенком. Однако это не понравилось мужчине, который понял, что ему придется ждать прибытия следующего троллейбуса. Свое несогласие он выразил силой: когда двери транспортного средства закрылись, ударил по ним ногой.
Стекло удара не выдержало. К счастью, обломки никого из пассажиров, находившихся в салоне, не поранили.
Поняв, что натворил, молодой человек скрылся с места происшествия. Троллейбус был снят с работы в линии и доставлен в депо для проведения ремонта.