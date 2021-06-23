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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумчанин, которого не пустили в троллейбус, выбил стекло и скрылся

Инцидент произошел в воскресенье, 27 июня, около 20:20 на ул. Горького, сообщили в КП «Электроавтотранс».

Подъехав к остановке «Дворец культуры» на ул. Горького, водитель троллейбуса № 056 осуществлял посадку / высадку пассажиров. Кондуктор, контролируя соответствие пассажиров с количеством мест в салоне, последнее из них предложила занять женщине с маленьким ребенком. Однако это не понравилось мужчине, который понял, что ему придется ждать прибытия следующего троллейбуса. Свое несогласие он выразил силой: когда двери транспортного средства закрылись, ударил по ним ногой.

Стекло удара не выдержало. К счастью, обломки никого из пассажиров, находившихся в салоне, не поранили.

Поняв, что натворил, молодой человек скрылся с места происшествия. Троллейбус был снят с работы в линии и доставлен в депо для проведения ремонта.

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