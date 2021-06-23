В Сумах возле «Мануфактуры» мотоциклист попал под колеса авто (видео)

Вечером 29 июня, около 22.20, экипаж патрульных получил сообщение о ДТП на улице Харьковской. Прибыв на место происшествия, инспекторы предварительно установили, что 21-летний водитель мотоцикла Guowei, поворачивая налево, не предоставил преимущества в движении автомобилю Skoda Octavia, водитель которого двигался во встречном направлении, и допустил с ним столкновение.
В результате ДТП водитель двухколесного транспортного средства получил телесные повреждения. Его доставили в больницу для оказания помощи.
Для выяснения обстоятельств происшествия инспекторы вызвали на место следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.
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