В Сумах возле «Мануфактуры» мотоциклист попал под колеса авто (видео) Вследствие ДТП в Сумах травмирован мотоциклист.

Вечером 29 июня, около 22.20, экипаж патрульных получил сообщение о ДТП на улице Харьковской. Прибыв на место происшествия, инспекторы предварительно установили, что 21-летний водитель мотоцикла Guowei, поворачивая налево, не предоставил преимущества в движении автомобилю Skoda Octavia, водитель которого двигался во встречном направлении, и допустил с ним столкновение.

В результате ДТП водитель двухколесного транспортного средства получил телесные повреждения. Его доставили в больницу для оказания помощи.

Для выяснения обстоятельств происшествия инспекторы вызвали на место следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.