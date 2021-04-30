СБУ заблокировала схему присвоения имущества «Сумыхимпрома»

В ходе досудебного расследования задокументированы факты искусственного формирования руководством ПАО «Сумыхимпром» кредиторской задолженности общества через привлечение под залог его имущества кредитных средств, которые в дальнейшем расходовались на приобретение у подконтрольных структур сырья по завышенным ценам.
Кроме того, по заключению специалистов, начатая в 2012 году процедура санации предприятия не соответствует требованиям законодательства и способствует дальнейшему наращиванию его долгов. Действия менеджмента привели к формированию долговых обязательств ПАО «Сумыхимпром» на сумму более 2 млрд грн, невыплаты государству дивидендов и фактического исключения законной приватизации общества.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины правоохранители провели санкционированные обыски по местам осуществления хозяйственной деятельности и проживания фигурантов, во время которых изъято черновую бухгалтерию и другие материалы, подтверждающие противоправный характер их действий.
Для недопущения незаконного отчуждения стратегического госпредприятия судебными органами наложен арест на имущественный комплекс ПАО «Сумыхимпром».
Продолжаются следственные действия для установления всех причастных к преступлению лиц.
Мероприятия по пресечению незаконных сделок проводило Управления СБ Украины в Сумской области совместно со следователями ГСУ НПУ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
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