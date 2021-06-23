На Сумщине в коммунальную собственность возвращен земельный участок стоимостью почти 1,7 млн грн По иску Окружной прокуратуры города Сумы Сумским апелляционным судом возвращено в коммунальную собственность территориальной громады земельные участки стоимостью почти 1,7 млн грн.

Прокуратурой установлено, что решением Сумской райгосадминистрации физическому лицу предоставлено в частную собственность земельные участки общей площадью 1 га для ведения личного сельского хозяйства и индивидуального дачного строительства на территории бывшего Великочернетчинского сельского совета. Однако решения приняты неуполномоченным органом, поскольку земельные участки находились в постоянном пользовании дочернего предприятия Сумского областного коммунального агролесохозяйственное предприятия «Сумыоблагролес», поэтому не могли быть переданы для вышеупомянутых нужд.

В связи с тем, что незаконное предоставление земель лесного фонда в частную собственность нарушает интересы государства, прокуратура обратилась в суд с соответствующим иском. Суд согласился с доводами прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.