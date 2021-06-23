В RGM group знають як обрати якісний цемент Як не розгубитися в різноманітті цементу? Якому виробнику надати перевагу, аби пізніше не пожалкувати? Фахівці RGM group знають відповіді на ці питання.

У розпалі будівельний сезон. Мішки з цементом розлітаються, як гарячі пиріжки. Як не помилитися з «начинкою» та уберегти себе від неякісного товару? Все просто, якщо розсудливо поставитися до покупки.

RGM group рекомендує:

· Визначитися з виробником. RGM group реалізує цемент від заводу-виробника, лідера з виробництва цементу в Україні ПАТ «Івано-Франківськ цемент». Кожна партія цементу проходить лабораторне випробування на заводі виробника згідно з європейськими та українськими стандартами.

· Визначитися з маркою цементу. Асортимент цементу RGM group представлений двома найбільш популярними марками ПЦ І 500 Н Д0 (мішки по 25 кг та навал) та ПЦ ІІ/А-В-500Р-Н з кількістю мінеральних домішок до 10%. Добавки позначаються на конкретних властивостях будматеріалу та здешевлюють вартість кінцевого продукту.

Обидва види цементу використовуються для виготовлення бетонів класу В30 і вище для всіх видів будівельних робіт.

Особливість цементу ПЦ І-500Р-Н у тому що він – швидкотверднучий, має високу початкову міцність.

З цементу цієї марки будують дороги, виготовляють пінобетон, газобетон, сухі будівельні суміші, залізобетонні конструкції (з високими вимогами до водостійкості, морозостійкості та довговічності).

У свою чергу, для цементу марки ПЦ ІІ/А-В-500Р-Н характерні підвищена стійкість до хімічної корозії та менше тепловиділення під час монолітного бетонування.

Завдяки вмісту специфічної пуцоланової добавки цей цемент відрізняється від цементу марки ПЦ І-500Р-Н значно меншим (до 30 %) водовідділенням без застосування хімічних добавок. Це надає йому переваги у монолітному бетонуванні та «вертикальній» технології при виготовленні панелей.

· Почитайте відгуки в Інтернеті. Часто на будівельних форумах можна знайти слушні поради людей, які вже випробували ту чи іншу марку цементу й на практиці дізналися про переваги та недоліки певного матеріалу. Будьте критичні та фільтруйте інформацію.

· Уважно огляньте упаковку. Обов’язково на упаковці повинні бути вказані контактні дані виробника та повна інформація про властивості цементу, його маркування.

Ми реалізуємо цемент в оригінальному заводському мішку, з гарантованою якістю, вагою, логотипами та захисними знаками від виробника.

Зберігаємо товар на піддонах у сухих закритих складах, піднятий над землею щонайменше на 30 см. Для кращого збереження мішки закутані поліетиленом.

· Подумайте над вартістю цементу. Якісний цемент не може бути дешевим. Пам’ятайте, що чим вище марка, тим вище ціна на цемент. Необґрунтовано низька ціна може свідчити про неправильне зберігання товару або про його фальсифікації.

· Подивіться на дату розфасовки цементу. Матеріал має строки придатності. Залежаний цемент втрачає практично всі свої корисні властивості та характеристики.

Перевірити якість легко. За зовнішніми ознаками цемент вважається якісним, якщо немає грудок. Якщо взяти цемент в кулак і стиснути його, то якісний цемент відразу «витече» між пальців, а залежаний цемент утворює грудку, оскільки він вже набрав вологу.

Тепер Вам буде простіше уберегти себе від неякісного товару.

Якщо Ви все ж таки не хочете ризикувати, телефонуйте нам за номером +38 (050) 356-2605 та купуйте цемент найвищої якості з доставкою або самовивозом.

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