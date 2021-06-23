Школярі Сумщини відвідали екзотичну равликову ферму Фахівці Лебединської міськрайонної філії Сумського обласного центру зайнятості спільно з школярами, які знаходяться на відпочинку у профільному таборі «Джерельце» Лебединського ЗЗСО №3, відвідали фермерське господарство «Ферма ЕКО», яке працює в місті під керівництвом Валерія Чалого.

Підприємство займається вирощуванням ексклюзивних молюсків «Равлики Müller». Керівником даного проекту є Ярина Багатиренко. Підприємство постійно співпрацює з Лебединською міськрайонною філією Сумського обласного центру зайнятості. На підприємстві працює 30 чоловік. Майже всі вони у свій час працевлаштовані з допомогою служби зайнятості.

Фахівці ферми розповіли історію заснування такого досить незвичного для нашого краю бізнесу.

Під час відвідування підприємства діти ознайомилися з технологічним процесом вирощування равликів, їх життям та розвитком. Відвідувачі ферми мали змогу скуштувати асортимент страв з равликів.

Найцікавішою з розваг для дітей на завершення екскурсії стали равликові перегони, які організовують за всіма правилами: равликам-учасникам присвоїли номери, перегони відбувалися на спеціальному помості з розміткою. Глядачі самі обирали свого фаворита, за якого і вболівали протягом дійства.

Екскурсія на ферму з вирощування равликів - в деякому сенсі унікальна, цікава пригода, яка гарантовано залишить незабутні враження у дітей.

Довідково

Равлики «Müller» мають високу поживну цінність. В їхньому м’ясі міститься багато білків, магнію, кальцію, міді, цинку і йоду. Вони відрізняються чудовим смаком і не потребують попередньої обробки, адже їх можна готувати у мушлі та споживати повністю. Равлики також виробляють велику кількість слизу, в склад якої входять гліколева кислота, колаген, вітаміни, натуральні антибіотики, еластин та алантоїн.

Сьогодні, за словами Чалого, багато говорять про залучення закордонних інвестицій. Одні акцентують увагу на важливості реконструкції Сумського аеропорту, інші наполягають на створенні спеціальних інвестиційних центрів, що працюватимуть із закордонними інвесторами. У той же час мало хто говорить про необхідність розвитку місцевого бізнесу, адже надважливо бути господарями на своїй землі і не чекати, доки європеєць чи американець принесе валізу з грошима і скаже: «Я буду інвестувати, але на власних умовах». Як же ми, українці, можемо розвиватись, створюючи нові робочі місця і при цьому не залежати від іноземців? Якщо говорити предметно, то ні для кого не секрет, що наша держава має багаті природні ресурси, що дозволяють розвивати такі напрямки, як овочівництво, садівництво, бджолярство. Більше того, зупиняючись на місцевих особливостях, не можна не згадати про с. Межиріч, яке у свій час було одним із центрів гончарства. Нині там ще залишились майстри і є поклади унікальної глини. Що вже говорити про туристичну привабливість, адже озеро Шелехівське відоме на всю Україну своєю красою і загадковістю. Серед унікальних місць – Токарі із їхньою мінеральною цілющою водою, яка не поступається своїми властивостями водам найвідоміших українських курортів. Працювати є над чим і є з чим. Одним із практичних сучасних прикладів стало вирощування равликів. Новий вид діяльності динамічно захоплює міста і села: поряд із потужними равликовими фермами з’являються невеличкі фермерські господарства. І всі вони гармонійно почувають себе в цьому новому бізнесовому напрямку. Не залишились осторонь і лебединці.

Валерій Чалий: «Працівники господарства отримали передовий досвід від європейських колег і тепер втілюють набуті знання в життя, - коментує Валерій Григорович. – У той же час до равликової ферми приїздять охочі познайомитись із цим новим видом діяльності із інших міст, і це досить приємно. Сподіваюсь, що результатом такого спілкування стане поява нових равликових ферм, що дозволить українцям зайняти свою нішу на європейському ринку делікатесних продуктів. Щодо закладення інвестицій, як на мене, це, в першу чергу, вкладення власних сил, праці, розуму і, звичайно, коштів, які на сьогоднішній день можливі як кредитні для фермерських господарств згідно державних програм Фонду підтримки фермерських господарств. Кошти розраховані не лише на великі ферми, а й на господарства сімейного типу. «ФЕРМА ЕКО» також подала відповідний запит до Фонду і змогла отримати певні кошти на розвиток господарства у вигляді безвідсоткового кредиту. Це дещо полегшило стартовий період». Валерій Чалий переконаний, що Лебединщина може стати не просто першою в регіоні серед тих, хто почав цю справу, а й потужним конкурентом українським виробникам. Адже почати зовсім легко: з мінімальними затратами коштів і невеличким клаптиком землі, якою може стати присадибна ділянка кожного лебединця, експериментальне заняття часто переростає у прибутковий сімейний бізнес. А це, в свою чергу, дає можливість працювати й заробляти достойно у себе вдома, не шукаючи кращої долі у Чехії або Польщі.

На сто грам готового продукту припадає 16 грам протеїну, 2 грами вуглеводів і всього 1,4 жирів, що робить його дієтичним продуктом. Зміст холестерину в кілька разів нижче, ніж у інших сортів м’яса, а вміст поліненасичених омега – 3, омега – 6 жирних кислот вище, ніж у деяких сортів риби.

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