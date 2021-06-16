В Сумах на выходных снова будут вакцинировать от коронавируса в «Романтике»

Прививки (вакцина CoronaVac) будут проводить с 9:00 до 14:00 в МЦ «Романтика» (ул. Героев Сумщины, 3).
Для вакцинации необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Прививаться могут все желающие.
Также прорабатывается вопрос открытия 10 стационарных пунктов прививки по микрорайонам города и организации выездной вакцинации в старостинских округах.
Напомним, первую массовую вакцинацию от СOVID-19 провели в Сумах прошлых выходных, 26-28 июня. В течение трех дней привили 1687 человек.
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