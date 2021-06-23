Гранітний щебень 5-20 від компанії RGM group для будівництва та ландшафтного дизайну

Дрібна фракція гранітного щебеню 5-20 з діаметром зерен від 5 до 20 мм – лише «одна з» позицій у довгому списку щебеневої продукції від RGM group. І хоча без щебеню будь-якої фракції не обійдеться жодне будівництво, найбільший попит має гранітний щебінь 5-20.
У чому секрет такої привабливості?
Фракція гранітного щебеню 5-20 – це суміш фракцій 5-10 мм і 10-20 мм, які об’єднали для зручності використання та досягнення 100% результату.
Щебінь фракції 5-20 мм від RGM group може похвалитися такими технічними характеристиками:
· низька радіоактивність;
· морозостійкість (здатний витримати понад 400 повних циклів заморожування і відтавання);
· низький показник водопоглинання.
Де використовується?
Гранітний щебінь фракції 5-20 популярний як серед великих забудовників, так і у приватному секторі та сільському господарстві.
Найчастіше використовується для:
· виробництва асфальтобетонних сумішей;
· виготовлення залізобетонних виробів;
· заливки фундамента і стяжок;
· підсипки доріг.
Завдяки невеликому розміру зерен, частинки зчеплюються з максимальною силою. Суміші виходять міцними, а їх поверхня – гладкою.
Щебінь фракції 5-20 є найкращим варіантом для виробництва бетону. Дрібні розміри щебеню забезпечують його міцність. А міцний бетон – це запорука довговічності конструкцій. Тому щебінь 5-20 – затребуваний будматеріал при фундаментних роботах для висотних будівель.
Щебінь фракції 5-20 мм використовується також для декорування в ландшафтному дизайні, як облицювальний камінь будинків.
Популярний у будівельній сфері – означає перевірений часом та дослідним шляхом.
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