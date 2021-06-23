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Гранітний щебень 5-20 від компанії RGM group для будівництва та ландшафтного дизайну

В лінійці щебеневої продукції компанії RGM group гранітний щебінь фракції 5-20 є доволі популярним серед покупців і на це є немало поважних причин.

Дрібна фракція гранітного щебеню 5-20 з діаметром зерен від 5 до 20 мм – лише «одна з» позицій у довгому списку щебеневої продукції від RGM group. І хоча без щебеню будь-якої фракції не обійдеться жодне будівництво, найбільший попит має гранітний щебінь 5-20.

У чому секрет такої привабливості?

Фракція гранітного щебеню 5-20 – це суміш фракцій 5-10 мм і 10-20 мм, які об’єднали для зручності використання та досягнення 100% результату.

Щебінь фракції 5-20 мм від RGM group може похвалитися такими технічними характеристиками:

·        низька радіоактивність;

·        морозостійкість (здатний витримати понад 400 повних циклів заморожування і відтавання);

·        низький показник водопоглинання.

Де використовується?

Гранітний щебінь фракції 5-20 популярний як серед великих забудовників, так і у приватному секторі та сільському господарстві.

Найчастіше використовується для:

·     виробництва асфальтобетонних сумішей;

·     виготовлення залізобетонних виробів;

·     заливки фундамента і стяжок;

·     підсипки доріг.

Завдяки невеликому розміру зерен, частинки зчеплюються з максимальною силою. Суміші виходять міцними, а їх поверхня – гладкою.

Щебінь фракції 5-20 є найкращим варіантом для виробництва бетону. Дрібні розміри щебеню забезпечують його міцність. А міцний бетон – це запорука довговічності конструкцій. Тому щебінь 5-20 – затребуваний будматеріал при фундаментних роботах для висотних будівель.

Щебінь фракції 5-20 мм використовується також для декорування в ландшафтному дизайні, як облицювальний камінь будинків.

Популярний у будівельній сфері – означає перевірений часом та дослідним шляхом.

Телефонуйте за номером +38 (050) 356-2605 та замовляйте гранітний щебінь фракції 5-20 від RGM group.

Будуйте якісно – будуйте разом з RGM group!

Більше інформації дізнавайтеся на сайті:https://rgm-group.com.ua/ або за телефоном: 050 355 22 23

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