Гранітний щебень 5-20 від компанії RGM group для будівництва та ландшафтного дизайну В лінійці щебеневої продукції компанії RGM group гранітний щебінь фракції 5-20 є доволі популярним серед покупців і на це є немало поважних причин.

Дрібна фракція гранітного щебеню 5-20 з діаметром зерен від 5 до 20 мм – лише «одна з» позицій у довгому списку щебеневої продукції від RGM group. І хоча без щебеню будь-якої фракції не обійдеться жодне будівництво, найбільший попит має гранітний щебінь 5-20.

У чому секрет такої привабливості?

Фракція гранітного щебеню 5-20 – це суміш фракцій 5-10 мм і 10-20 мм, які об’єднали для зручності використання та досягнення 100% результату.

Щебінь фракції 5-20 мм від RGM group може похвалитися такими технічними характеристиками:

· низька радіоактивність;

· морозостійкість (здатний витримати понад 400 повних циклів заморожування і відтавання);

· низький показник водопоглинання.

Де використовується?

Гранітний щебінь фракції 5-20 популярний як серед великих забудовників, так і у приватному секторі та сільському господарстві.

Найчастіше використовується для:

· виробництва асфальтобетонних сумішей;

· виготовлення залізобетонних виробів;

· заливки фундамента і стяжок;

· підсипки доріг.

Завдяки невеликому розміру зерен, частинки зчеплюються з максимальною силою. Суміші виходять міцними, а їх поверхня – гладкою.

Щебінь фракції 5-20 є найкращим варіантом для виробництва бетону. Дрібні розміри щебеню забезпечують його міцність. А міцний бетон – це запорука довговічності конструкцій. Тому щебінь 5-20 – затребуваний будматеріал при фундаментних роботах для висотних будівель.

Щебінь фракції 5-20 мм використовується також для декорування в ландшафтному дизайні, як облицювальний камінь будинків.

Популярний у будівельній сфері – означає перевірений часом та дослідним шляхом.

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