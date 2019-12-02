На Сумщине утонул мужчина

На место вызова прибыло отделение 20-й государственной пожарно-спасательной части. С помощью надувной лодки работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям достали тело мужчины, 1975 г.р. из водоема и доставили на берег. Обстоятельства чрезвычайного происшествия и личность погибшего выясняли правоохранители.
Спасатели предупреждают, с начала купального сезона на водных объектах области погибли 11 человек (среди них 2 детей). Для предотвращения трагедий на водоемах необходимо придерживаться основных требований безопасного поведения. Помните, что нельзя: оставлять детей без присмотра, заходить в воду в нетрезвом состоянии, купаться в незнакомых и необорудованных для этого местах, заплывать слишком далеко от берега. Необходимо следить друг за другом, чтобы в экстремальной ситуации вовремя оказать необходимую помощь.
С начала года на водных объектах области погибли 13 человек. Еще 8 человек были спасены среди них 2 детей....
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