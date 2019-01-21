Возле универмага «Киев» подъемный кран работал прямо над головами сумчан (видео) Об этом в Фейсбуке сообщила сумчанка Людмила Малимоненко.

«Грубо нарушая все правила безопасности монтажных и строительных работ, пренебрегая жизнью и здоровьем граждан, 29 июня около 16-45 над одним из входов в торговый комплекс универмаг «Киев» его администрация организовала над головами людей развертывания стрелы крана, с помощью которой осуществлялся монтаж металлических конструкций, их установка и сварка, причем, как снято на видеозаписи, даже мозгов этим московитам не хватило закрыть хотя бы проход в торговые заведения, расположенные под стрелой крана, а как известно, во время, когда на стреле крана нагрузка, под ней строго запрещено находиться.

А еще очевидно только исключительно для меня гидрометеослужба передала по Украине, в частности в г. Сумы штормовое предупреждение (желтый уровень опасности) - внезапный сильный ветер. Очевидно, это не касалось крановщика и выполняемых им монтажных работ. Почему я назвала их московитами? Потому что только московиты все делают глупо и бессмысленно, пренебрегая жизнью и здоровьем граждан. Вызвала наряд полиции, они даже не приехали.

Вот что значит крышевание полицией правонарушителей и администрации, допустившей эти грубые нарушения, и только чудом не состоялась ужасная трагедия. Сколько мы еще будем терпеть, когда эти держиморды зарабатывают на нас с вами, пренебрегая нашей жизнью и здоровьем? На основании этой видеозаписи можно было привлечь к ответственности администрацию универмага «Киев», но, к сожалению, этого так и не было сделано», - написала сумчанка.