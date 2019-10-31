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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:35343

С 1 июля изменяется размер детских выплат

С 1 июля в Украине увеличивается размер прожиточного минимума.

Несмотря на то, что сумма детских средств определяется решением суда, она не может быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Таким образом, согласно действующему законодательству, с завтрашнего дня увеличивается и гарантированный минимальный размер алиментов. Он будет составлять:

- для детей до 6 лет – 1 006,50 гривен;

- для детей от 6 до 18 лет - 1255 гривен.

Начальник Северо-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Сумы) Ирина Свистун рассказала, что для урегулирования вопроса увеличения алиментов родителям нужно самостоятельно обращаться к государственным исполнителям. Ведь увеличение прожиточного минимума является основанием для автоматического определения специалистом юстиции размера алиментов с учетом такого увеличения с момента вступления в силу данных норм. Таким образом указанная процедура происходит в автоматическом порядке, без обращений взыскателя алиментов.

В Сумской области более 16 тысяч алиментщиков.

Экономика Алименты
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