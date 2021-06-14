В Конотопе ночами будут отключать воду Об этом сообщается на странице Конотопского водоканала в Фейсбуке.

«Как уже сообщалось ранее, на главной скважине, которая обеспечивает основной подъем воды, серьезная аварийная ситуация. Осуществляются ремонтные работы, необходима замена мощного насосного оборудования. В ближайшее время ожидается поставка заказанных насосных агрегатов от производителя.

К сожалению, другие действующие скважины не в состоянии по своим мощностям обеспечивать подъем воды, достаточный для круглосуточного водоснабжения, поэтому ночью водоснабжение практически по всему городу прекращается для того, чтобы наполнить резервуар чистой воды (это дает возможность подавать воду днем - в период наибольшей потребности).

Данное мероприятие является вынужденным до окончания аварийно-восстановительных работ, ориентировочно до конца этой недели. Более конкретные сроки, пока что, сообщить не можем, так как все зависит от оперативности поставки насосного оборудования.

Просим с пониманием отнестись к ситуации и позаботиться заранее о ночной запас воды.

Работники водоканала принимают все возможные меры, чтобы в кратчайшие сроки устранить последствия аварийной ситуации и минимизировать временные неудобства потребителей своих услуг», - говорится в сообщении.