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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:5078

На Сумщине умерла тренер, которая воспитала не одно поколение волейболистов

В Шостке на 76-м году жизни отошла в вечность тренер по волейболу уже бывшей КДЮСШ «Свема» Екатерина Шара.

Об этом в Фейсбуке сообщил тренер КДЮСШ «Барса» Игорь Яковенко.

«Она единственный член коллектива детско-юношеской спортивной школы «Свема», которая работала в ДЮСШ со дня её основания и до расформирования школы в 2015 году. Мы будем помнить Екатерину Петровну, как очень доброго и ответственного человека. Она могла со всеми найти общий язык. Её любили и уважали как тренеры, так и дети. Она реализовала себя и как тренер, и как руководитель, много лет занимая должность завуча спортшколы...», - написал Игорь Яковенко.

Общество Утрата
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