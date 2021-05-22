На Сумщине умерла тренер, которая воспитала не одно поколение волейболистов

Об этом в Фейсбуке сообщил тренер КДЮСШ «Барса» Игорь Яковенко.
«Она единственный член коллектива детско-юношеской спортивной школы «Свема», которая работала в ДЮСШ со дня её основания и до расформирования школы в 2015 году. Мы будем помнить Екатерину Петровну, как очень доброго и ответственного человека. Она могла со всеми найти общий язык. Её любили и уважали как тренеры, так и дети. Она реализовала себя и как тренер, и как руководитель, много лет занимая должность завуча спортшколы...», - написал Игорь Яковенко.
Коллектив Сумской областной филармонии глубоко скорбит по поводу невосполнимой утраты - смерти талантливой скрипачки, солистки филармонии, педагога Савельевой Евгении Петровны,...
Ахтырская городская территориальная громада сообщает, что сегодня, 30 мая, скончался Иван Григорьевич Шаповалов, художник, Почетный гражданин города Ахтырка, Человек с...
Сьогодні, 26 травня, у Сумах помер заслужений діяч мистецтв України, кобзар Микола Мошик....
Керівництво та особовий склад поліції Сумщини висловлюють глибокі співчуття сім’ї та рідним майора поліції Сергія Науменка, який передчасно пішов із...
21 мая вечером в результате тяжелой болезни перестало биться сердце руководителя Шосткинской станции юннатов Сергея Корниенко....