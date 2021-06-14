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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:32301

Сумская полиция раскрыла кражу двухлетней давности

Владелец дорогого электровелосипеда и электрорубанка, имущество которого было похищено с дачи почти два года назад, был приятно удивлен, узнав, что полиция раскрыла эту кражу и нашла похищенное.

В начале сентября 2019 года в Сумской районный отдел полиции обратился 49-летний сумчанин и сообщил, что из его дачного дома в селе Нижняя Сыроватка была совершена кража имущества. Неизвестный в то время злоумышленник, повредив замки дома, проник внутрь и похитил из помещения электрический велосипед и электрический рубанок.

Заявление о преступлении правоохранители зарегистрировали, однако сразу раскрыть его тогда не удалось. Но в июне нынешнего года полицейские таки обнаружили вора. Им оказался 51-летний житель Сум. Похищенное имущество у злоумышленника изъято. За кражу, соединенную с проникновением, вору, согласно ч.3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, может грозить от трех до шести лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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