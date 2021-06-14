Сумская полиция раскрыла кражу двухлетней давности

В начале сентября 2019 года в Сумской районный отдел полиции обратился 49-летний сумчанин и сообщил, что из его дачного дома в селе Нижняя Сыроватка была совершена кража имущества. Неизвестный в то время злоумышленник, повредив замки дома, проник внутрь и похитил из помещения электрический велосипед и электрический рубанок.
Заявление о преступлении правоохранители зарегистрировали, однако сразу раскрыть его тогда не удалось. Но в июне нынешнего года полицейские таки обнаружили вора. Им оказался 51-летний житель Сум. Похищенное имущество у злоумышленника изъято. За кражу, соединенную с проникновением, вору, согласно ч.3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, может грозить от трех до шести лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
Восемь наборов рыболовных крючков и катушку для спиннинга похитил из магазина самообслуживания житель Шостки....
Злоумышленник ночью делал подкопы под гаражные помещения горожан и похищал оттуда наиболее ценные вещи....
Воспользовавшись невнимательностью своего знакомого, 20-летний молодой человек похитил у него 12 000 гривен и 300 долларов США....
Чтобы обогатиться, злоумышленник придумал хитрую схему и похитил денежные сбережения из дома своей знакомой....
Работники полиции Сумского района открыли уголовное производство по факту кражи и разыскали злоумышленника....