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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:26296

Верховный совет правосудия рассматривает дисциплинарное дело в отношении главы Сумского апелляционного суда

Сегодня, 30 июня, Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия начала рассмотрение дисциплинарного дела в отношении главы Сумского апелляционного суда.

Напоминаем, что указанная дело возбуждено по жалобе руководителя Сумской областной прокуратуры Алексея Тубельця, поскольку ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения необоснованно осталось без рассмотрения и более двух месяцев осужденный за убийство находился на свободе.

Так, приговором Заречного районного суда города Сумы 9 сентября 2020 года за убийство человека с инвалидностью обвиняемого приговорили к 9 годам лишения свободы и продлили срок содержания под стражей до 7 ноября 2020 года. Осужденный приговор обжаловал. Рассмотрение апелляционной жалобы было назначено на 29 октября 2020 года, однако заседание не состоялось. 2 ноября 2020 года прокурором в апелляционный суд подано ходатайство о продлении срока содержания под стражей, которое тоже не рассмотрено, поэтому осужденный был освобожден из-под стражи.

Лишь после того, как в январе 2021 года приговор вступил в законную силу, обвиняемый был взят под стражу. То есть, более двух месяцев человек, который нанес 8 ударов ножом человеку с инвалидностью и был приговорен к 9 годам, находился на свободе без всякого меры пресечения.

В решении ВСП указано, что именно непринятие судьей все необходимые меры для рассмотрения ходатайства прокурора о продлении срока содержания под стражей обвиняемого является существенным нарушением норм процессуального права. В настоящее время продолжается рассмотрение жалобы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право ВСП Прокуратура Сумской апелляционный суд
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