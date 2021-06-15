В Лебедине покупательница пуха-пера обокрала пенсионерку

Услышав на улице в частном секторе города Лебедин голоса двух неизвестных женщин, которые сообщали, что покупают старые перины и подушки, 82-летняя пенсионерка впустила одну из них к своему дому, чтобы продать ей ненужную подушку. Пока бабушка пошла в комнату, 42-летняя незнакомка заметила на вешалке в прихожей кошелек и запустила в него руку. Вытащив деньги, быстро спрятала их в своей одежде, а когда бабушка вынесла подушку, заплатила за нее 10 гривен и пошла со двора. Через несколько минут пожилая женщина обнаружила, что из ее кошелька исчезло 600 гривен. Подозрение сразу же пало на гостью, поэтому пенсионерка позвонила в полицию и сообщила о преступлении. Дала также четкие приметы женщины, которая побывала у нее в доме, и даже указала, что трое покупателей пуха-пера перемещались на «Жигулях» красного цвета, которые она тоже заметила на улице.
Оперативники полиции, осуществляя розыск злоумышленницы, на одной из улиц Лебедина заметили похожий по приметам автомобиль и людей в нем, среди которых оказалась и воровка. Похищенные деньги правоохранители изъяли.
В полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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