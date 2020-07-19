Сумские велосипедисты проехали 1200 км через всю Украину Сумской рандонерський клуб впервые провел Les Randonneurs Mondiaux - 1200 км «Восток-Запад».

Маршрут LRM 1200 км «Восток-Запад» пролегает через всю страну от Северо-восточной границы (г. Сумы) до ее западных границ (г. Ужгород). Основные города, через которые проехали участники: Сумы, Нежин, Киев, Житомир, Ровно, Дубно, Львов, Самбор, Турка, Перечин, Ужгород.

На старте собралось 7 участников, в т.ч. 2 - женщины. Географически участники собрались из городов: Сумы - 3, Киев - 2, Одесса - 1, Черкассы - 1.

Во время марафона участники испытали на себе адскую жару и ураган с ливнем во Львовской области.

Из 7 участников финишировали 6, к сожалению, один участник не смог завершить дистанцию в результате травмы.

Самым быстрым был Игорь Швак – 67 часов 40 минут. Остальные участники финишировали в диапазоне 86-87 часов.