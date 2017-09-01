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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Для 13 сумских школ Сум определили руководителей

В Сумах завершился конкурс на замещение должностей руководителей учреждений общего среднего образования коммунальной формы собственности городской территориальной громады.

По результатам конкурсного отбора победителями определены:

- Борис Богодушко, КУ СОШ № 5,

- Марина Кривошеева, КУ ССШ № 9;

- Нинель Купреева, КУ ССШ № 10;

- Светлана Гончаренко, КУ СОШ № 15;

- Александр Серпенинов, КУ СОШ № 18;

- Богдан Сюркало, СЗЗСО № 19;

- Наталья Усенко, КУ СОШ № 20;

- Анна Рышкова, КУ СОШ № 24;

- Лидия Голуб, КУ ССШ № 25;

- Людмила Пимоненко, СЗЗСО № 26;

- Ольга Вакула, КУ В-Пещанская СОШ;

- Татьяна Борисенко, КУ УВК № 11 (СПШ № 11);

- Людмила Шрамко, КУ УВК № 34.

Общество Директор школы
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