Для 13 сумских школ Сум определили руководителей

По результатам конкурсного отбора победителями определены:
- Борис Богодушко, КУ СОШ № 5,
- Марина Кривошеева, КУ ССШ № 9;
- Нинель Купреева, КУ ССШ № 10;
- Светлана Гончаренко, КУ СОШ № 15;
- Александр Серпенинов, КУ СОШ № 18;
- Богдан Сюркало, СЗЗСО № 19;
- Наталья Усенко, КУ СОШ № 20;
- Анна Рышкова, КУ СОШ № 24;
- Лидия Голуб, КУ ССШ № 25;
- Людмила Пимоненко, СЗЗСО № 26;
- Ольга Вакула, КУ В-Пещанская СОШ;
- Татьяна Борисенко, КУ УВК № 11 (СПШ № 11);
- Людмила Шрамко, КУ УВК № 34.
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