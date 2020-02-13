Новый губернатор Сумщины приступил к работе

Руководители профильных департаментов и управлений докладывали Дмитрию Живицкому о текущем состоянии дел в отдельных отраслях и получили соответствующие поручения.
Начальник управления здравоохранения Сергей Бутенко рассказал, в частности, о заполняемости коек и обеспечении их кислородом в больницах «первой волны»; заключение контрактов учреждений здравоохранения, оказывающих помощь больным COVID-19 с НСЗУ на 3-4 квартал; выплату зарплат врачам, проведение вакцинации.
Дмитрий Живицкий подробно интересовался вопросами о состоянии реализации проектов на объектах социальной инфраструктуры: школах, детских садах, медицинских учреждениях, ЦНАП, объектах культурного и спортивного назначения, в том числе состояния использования средств Государственного фонда регионального развития.
Также докладывали о состоянии готовности приемных отделений к открытию с учетом введенного в эксплуатацию оборудования и получение лицензий Государственной инспекции ядерного регулирования Украины; обеспечение доступности учреждений здравоохранения для людей с инвалидностью и т.д.
Директор Департамента образования и науки Виктория Гробова доложила о введении новой системы здорового питания в учреждениях среднего образования.
Директор Департамента развития инфраструктуры Владимир Дудченко сообщил о состоянии ремонтных и строительных работ на государственных дорогах местного значения.
Особое внимание Дмитрий Живицкий уделил вопросам реализации проекта по сооружению важных объектов, строительство или реконструкция которых осуществляется в рамках подготовки к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины.
Очтмечается, что все вышеупомянутые вопросы являются первоочередными, и будут на ежедневном контроле облгосадминистрации.
«Все структурные подразделения облгосадминистрации должны работать слаженно и эффективно, как единый механизм, - отметил Дмитрий Живицкий в завершение совещания. - Мы должны делать все необходимое, чтобы поставленные Президентом Украины Владимиром Зеленским и правительством задачи были выполнены».
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