В Тростянце провели чемпионат области по гиревому спорту 26 июня в Тростянце состоялся Открытый чемпионат Сумской области по гиревому спорту среди всех возрастных групп.

Турнир собрал около 50 гиревиков разного пола и возраста. На соревнования приехали команды из Сум, Ахтырки, Кириковки, Мерефянской и Дергачевской ОТГ Харьковской области.

Соревнования проводились в жиме, толчке по длинному циклу и в рывке с произвольной сменой рук. Несмотря на невероятную жару спортсмены показали большую жажду к победе. В толчке по длинному циклу в своих возрастных и весовых категориях победителями стали: Хочин Вталий (Сумы), Ханин Богдан (Тростянец), Анпилов Алексей (Мерефа), Катриченко Егор (Тростянец), Чорнобривець Сергей (Тростянец), Суковатиков Данил (Тростянец), Калашник Дарья (Мерефа). В упражнении рывок с произвольной сменой рук победу праздновали Степанова Нина (Ахтырка), Морозова Карина (Дергачи), Чут Сергей (Ахтырка), Кравченко Андрей (Дергачи), Худенко Александр (Ахтырка), Ханин Богдан (Тростянец), Светличный Андрей (Дергачи), Анпилов Алексей (Мерефа), Городецкий Иван (Тростянец), Чорнобривець Сергей (Тростянец), Суковатиков Данил (Тростянец), Дидора Кирилл (Кириковка), Резник Анастасия (Кириковка), Севидова (Кириковка). В жиме гири за 10 минут с одним изменением рук победителем стал Шило Александр (Сумы).