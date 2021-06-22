На Сумщине спасатели подняли мужчину из колодца Сегодня, 29 июня, в 7:30 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи.

По предварительным данным, на ул. Беспалова в с. Славгород на Краснопольщине в колодец упал человек. На место вызова направили отделения дежурного караула 11-й государственной пожарно-спасательной части.

Как было установлено, в 15-ти метровом колодце, в воде, находился мужчина. Спасатель на веревке спустился к пострадавшему. Используя специальный пояс с присоединенной к нему веревкой, мужчину подняли на поверхность.

Жителя села 1960 г.р. передали медицинским работникам для дальнейшей госпитализации.

Всего в спасательной операции участвовало 6 человек личного состава на 1 единицы специальной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.