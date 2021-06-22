На Сумщине спасатели подняли мужчину из колодца

По предварительным данным, на ул. Беспалова в с. Славгород на Краснопольщине в колодец упал человек. На место вызова направили отделения дежурного караула 11-й государственной пожарно-спасательной части.
Как было установлено, в 15-ти метровом колодце, в воде, находился мужчина. Спасатель на веревке спустился к пострадавшему. Используя специальный пояс с присоединенной к нему веревкой, мужчину подняли на поверхность.
Жителя села 1960 г.р. передали медицинским работникам для дальнейшей госпитализации.
Всего в спасательной операции участвовало 6 человек личного состава на 1 единицы специальной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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