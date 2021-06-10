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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:27221

В Путивле полиция нашла у пенсионера мешок марихуаны

В ходе проведения комплекса оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Мак», работники полиции обнаружили жителя города Путивль, который хранил у себя дома 300 граммов марихуаны.

Во время обыска в рамках ранее открытого уголовного производства, в доме 68-летнего местного жителя, правоохранители обнаружили полиэтиленовый пакет с измельченным веществом каннабиса. Найденное полицейские изъяли и направили на экспертизу в экспертное учреждение.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ, либо ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Досуг Наркотики
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