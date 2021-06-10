В Путивле полиция нашла у пенсионера мешок марихуаны

Во время обыска в рамках ранее открытого уголовного производства, в доме 68-летнего местного жителя, правоохранители обнаружили полиэтиленовый пакет с измельченным веществом каннабиса. Найденное полицейские изъяли и направили на экспертизу в экспертное учреждение.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта».
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ, либо ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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