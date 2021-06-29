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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Конотопе пожарные спасли от уничтожения жилой дом

28 июня в 21:31 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по ул. Леси Украинки в г. Конотоп.

О пожаре сообщил владелец, который увидел дым и пламя из окна здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю на площади до 8 кв. м, перекрытие на площади до 7 кв. м, хозяйственный инвентарь и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части сарая и жилой дом, расположенный рядом.

В 21:43 возгорание локализовали, а в 22:06 - потратив на тушение почти 2 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Пожар
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