На Сумщине сбили велосипедиста: водитель авто скрылся

Там неизвестный водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на 60-летнего велосипедиста, после чего покинул место происшествия.
В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.
Правоохранители устанавливают личность водителя, его местонахождение и все обстоятельства ДТП. По факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Сумской области.
Правоохранители обращаются к гражданам, которые имеют любую информацию относительно указанной аварии, с просьбой сообщить в отдел полиции № 1 (г. Глухов) Шосткинского районного управления полиции по телефону: 050-307-75-04 или на специальную линию «102».
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