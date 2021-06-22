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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:33256

На Сумщине сбили велосипедиста: водитель авто скрылся

ДТП с неустановленным водителем произошло в полночь на автодороге Р-65 вблизи автозаправочной станции, находящейся между городом Глухов и селом Береза Шосткинского района.

Там неизвестный водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на 60-летнего велосипедиста, после чего покинул место происшествия.

В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.

Правоохранители устанавливают личность водителя, его местонахождение и все обстоятельства ДТП. По факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Сумской области.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые имеют любую информацию относительно указанной аварии, с просьбой сообщить в отдел полиции № 1 (г. Глухов) Шосткинского районного управления полиции по телефону: 050-307-75-04 или на специальную линию «102».

Право Дтп
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