В Белополье водитель сбил пешехода и сбежал с места аварии Около 17.00 в городе Белополье по улице Ломоносова неизвестный водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на 30-летнего пешехода.

После совершенного водитель покинул место происшествия. Вероятно, он двигался на автомобиле ВАЗ-2101 или ВАЗ-2106 светло-зеленого цвета. Вследствие ДТП пешехода с телесными повреждениями госпитализированы в больницу.

Правоохранители устанавливают личность водителя, его местонахождение и все обстоятельства ДТП. По факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Сумской области.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые имеют любую информацию относительно указанной аварии, с просьбой сообщить в отделение полиции № 1 (г. Белополье) Сумского районного управления полиции по телефону: 050-327-87-85 или на специальную линию «102».