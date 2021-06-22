За неделю на Сумщине зарегистрировано 208 опасных событий Случаев гибели и травмирования людей не зарегистрировано. Огнем уничтожено и повреждено 13 зданий.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 46 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасено 19 зданий, материальных ценностей на общую сумму 1 млн. 900 тыс. грн.

Как свидетельствует статистика, с наступлением теплой и засушливой погоды все чаще возникают пожары в экосистемах. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем, не провоцируйте пожара в природных экосистемах.