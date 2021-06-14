Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:13268

Полицейские разыскивают мошенников, которые обманули 85-летнюю сумчанку

Злоумышленники использовали известную мошенническую схему «с сыном», которому срочно понадобились деньги на лечение.

За помощью к работникам Сумского районного управления полиции обратилась 85-летняя сумчанка и рассказала, что стала жертвой мошенников. По словам заявительницы, около двух часов дня ей на стационарный телефон позвонил неизвестный и сказал, что ее сын попал в дорожно-транспортное происшествие и теперь нуждается в срочном лечении.

Для помощи родственнику женщина должна была немедленно собрать как можно большую сумму средств и передать их через курьера, который придет к ней домой. Напуганная женщина четко выполнила указания своего телефонного собеседника и передала лжекурьеру денежные средства в сумме 8000 гривен, 800 долларов США и 40 000 рублей.

И только после того, как позвонила сыну, женщина поняла, что имела дело с мошенниками.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и принимают все необходимые меры для установления лиц злоумышленников и их места нахождения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Интернет-аферист украл у шосткинца 12 тысячами гривен
25.06.2021 13:30

Интернет-аферист украл у шосткинца 12 тысячами гривен

Шосткинец пытался приобрести через Интернет автомобиль и для этого перечислил продавцу предоплату. За свою доверчивость он поплатился потерей 12000 гривен....

Аферист снял со счета глуховчанки 27 000 гривен
23.06.2021 12:54

Аферист снял со счета глуховчанки 27 000 гривен

Назвавшись в телефонном разговоре сотрудником банка, злоумышленник узнал у молодой жительницы Глухова конфиденциальную информацию по ее банковской карточке, и снял...

17.06.2021 13:14

Псевдобанкир снял с банковского счета глуховчанина 27000 гривен

На этот раз жертвой мошенника стал 62-летний житель города Глухов. Злоумышленник узнал персональные данные по карте заявителя и завладел его...

В Шостке телефонные аферисты выманили у пенсионерки 37 тыс. грн
16.06.2021 10:51

В Шостке телефонные аферисты выманили у пенсионерки 37 тыс. грн

Жертвой телефонных аферистов в Шостке стала 63-летняя местная жительница. Злоумышленники воспользовались персональными данными пенсионерки, и под предлогом возврата денег за...

В Шостке поймали мошенников
14.06.2021 15:55

В Шостке поймали мошенников

Сотрудники группы реагирования патрульной полиции задержали автомобиль с лицами, подозреваемыми в мошенничестве....

view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

5 порад початківцям у motion-дизайні
Вчера 14:28
Андрій Деркач: Говорити про свято недоречно і безглуздо
Вчера 13:22
На Сумщине коронавирусные показатели продолжают падение (итоги недели)
Вчера 11:32
Суми зникли з карти громадського бюджету
25.06.2021 16:56
Прокуратура специально бьет по ложным целям?
25.06.2021 15:04
Біологічна небезпека. Кримінальні гастролі медичних відходів на Сумщині (відео)
24.06.2021 20:54
Курорт “Лаванда” в Львовской области — популярный и доступный санаторий Прикарпатья
23.06.2021 18:56
Як довести факт отруєння в закладі громадського харчування: роз’яснення юристів системи безоплатної правової допомоги
23.06.2021 16:07
В каких случаях стоит выполнить перепрошивку блока Airbag
23.06.2021 13:03
Как организовать вакцинацию трудового коллектива от COVID-19 на Сумщине?
23.06.2021 10:28
Що потрібно купити для манікюру в домашніх умовах
22.06.2021 16:16
Мэрия готова помогать СНПО, иначе – «путь в один конец»
22.06.2021 15:54
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.