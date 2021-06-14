Полицейские разыскивают мошенников, которые обманули 85-летнюю сумчанку Злоумышленники использовали известную мошенническую схему «с сыном», которому срочно понадобились деньги на лечение.

За помощью к работникам Сумского районного управления полиции обратилась 85-летняя сумчанка и рассказала, что стала жертвой мошенников. По словам заявительницы, около двух часов дня ей на стационарный телефон позвонил неизвестный и сказал, что ее сын попал в дорожно-транспортное происшествие и теперь нуждается в срочном лечении.

Для помощи родственнику женщина должна была немедленно собрать как можно большую сумму средств и передать их через курьера, который придет к ней домой. Напуганная женщина четко выполнила указания своего телефонного собеседника и передала лжекурьеру денежные средства в сумме 8000 гривен, 800 долларов США и 40 000 рублей.

И только после того, как позвонила сыну, женщина поняла, что имела дело с мошенниками.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и принимают все необходимые меры для установления лиц злоумышленников и их места нахождения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.