В Сумах нужно пробурить 5 артезианских скважин: ищут 150 млн грн

Городу не хватает воды. Особенно, в жаркие летние дни. Сегодня на стадии завершения разработка проектно-сметной документации на строительство крайне необходимой новой скважины (15 А) на Лепеховском водозаборе. Бурить скважину стоит около 30 млн грн. Таких скважин необходимо пробурить хотя бы по одной на 5-ти водозаборах города, сообщает КП «Горводоканал».
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