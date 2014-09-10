В Сумах нужно пробурить 5 артезианских скважин: ищут 150 млн грн Вопрос строительства новых артезианских скважин является насущным и актуальным.

Городу не хватает воды. Особенно, в жаркие летние дни. Сегодня на стадии завершения разработка проектно-сметной документации на строительство крайне необходимой новой скважины (15 А) на Лепеховском водозаборе. Бурить скважину стоит около 30 млн грн. Таких скважин необходимо пробурить хотя бы по одной на 5-ти водозаборах города, сообщает КП «Горводоканал».