Сумчане провели 4-й Могрица эко-трейл 27 июня в Могрице прошел уже 4-й эко-трейл.

В соревнованиях, которые провел Race Project, приняли участие больше сотни участников из Сум, других городов Украины и даже из-за рубежа.

Организаторы предложили 3 дистанции: 5, 10 и 20 км.

Призеры:

20 км, мужчины:

1. Петр Шукалович, Шостка – 1:34:24

2. Евгений Костюченко, Шостка – 1:37:20

3. Павел Балабанов, Днепр – 1:39:09

20 км, женщины:

1. Юлия Карпенко, Сумы – 1:55:21

2. Елена Степаненко, Сумы – 1:57:07

3. Татьяна Анпилогова, Покровский – 2:08:06

10 км, мужчины:

1. Сергей Тарабан, Сумы – 47:44

2. Марк Левшин, Сумы – 52:06

3. Николай Мазный, Сумы – 52:20

10 км, женщины:

1. Ольга Балабанова, Сумы – 50:49

2. Наталия Мусиенко, Харьков – 54:24

3. Юлия Капуста, Сумы – 57:16

5 км, мужчины:

1. Леонид Сень, Николаевка – 27:02

2. Игорь Аушев, Сумы – 27:02

3. Максим Божко, Полтава – 29:06

5 км, женщины:

1. Инна Чернуха, Сумы – 32:30

2. Анастасия Нечипоренко, Сумы – 32:40

3. Татьяна Семено, Полтава – 38:06