Сумчане провели 4-й Могрица эко-трейл

В соревнованиях, которые провел Race Project, приняли участие больше сотни участников из Сум, других городов Украины и даже из-за рубежа.
Организаторы предложили 3 дистанции: 5, 10 и 20 км.
Призеры:
20 км, мужчины:
1. Петр Шукалович, Шостка – 1:34:24
2. Евгений Костюченко, Шостка – 1:37:20
3. Павел Балабанов, Днепр – 1:39:09
20 км, женщины:
1. Юлия Карпенко, Сумы – 1:55:21
2. Елена Степаненко, Сумы – 1:57:07
3. Татьяна Анпилогова, Покровский – 2:08:06
10 км, мужчины:
1. Сергей Тарабан, Сумы – 47:44
2. Марк Левшин, Сумы – 52:06
3. Николай Мазный, Сумы – 52:20
10 км, женщины:
1. Ольга Балабанова, Сумы – 50:49
2. Наталия Мусиенко, Харьков – 54:24
3. Юлия Капуста, Сумы – 57:16
5 км, мужчины:
1. Леонид Сень, Николаевка – 27:02
2. Игорь Аушев, Сумы – 27:02
3. Максим Божко, Полтава – 29:06
5 км, женщины:
1. Инна Чернуха, Сумы – 32:30
2. Анастасия Нечипоренко, Сумы – 32:40
3. Татьяна Семено, Полтава – 38:06
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