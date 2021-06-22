У Сумах відкриють виставку фототовариства «Друзі Дагера»

На початку 2021 року унікальний клуб любителів фотомистецтва організував Сергій Гуцан – відомий сумський фотограф, член Національної спілки фотомайстрів України, історик, мандрівник та збирач старовини, власник приватного музею «Причал Одіссея».
Виставка «Калейдоскоп» – це своєрідний звіт учасників фототовариства про їх досягнення за час навчання. Усі вони об‘єднані прекрасною метою: творити спільними зусиллями та при цьому – бачити світ кожен по-своєму.
Гасло фототовариства «Друзі Дагера» – «Єдність у різноманітті!»
Переглянути виставку «Калейдоскоп» можна з 30 червня до 13 липня.
Офіційна презентація виставки – 30 червня о 16.30.
Вхід вільний з дотриманням умов карантинних обмежень.
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