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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:01322

В Сумах разыграли Суперкубок области

28 июня в Сумах провели матч за Суперкубок области по футболу.

На стадионе «Юбилейный» сошлись чемпион ФК «Тростянец» и финалист кубка области «Колос» из Севериновки (кубок тоже выиграл ФК «Тростянец»).

ФК «Тростянец», играя в меньшинстве после удаления, сумел победить» и получил Суперкубок Сумской области сезона 2021.

ФК «Тростянец» (Тростянец) 2:0 «Колос» (Севериновка)

Голы: Семен Даценко, Евгений Проданов

Лучшие игроки матча: Семен Даценко (ФК «Тростянец») и Виталий Старинский («Колос»).

Спорт Суперкубок Сумщины
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