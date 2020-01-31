20 населенных пунктов обесточены из-за непогоды на Сумщине

По состоянию на 7:00 29 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 20 населенных пунктов в Сумской области.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, сообщает ГСЧС Украины.
В течение 23-24 июня синоптики зафиксировали в Сумской области рекордно высокие температуры....
В ночь с 24 на 25 июня в Сумах произошло аварийное отключение электроэнергии на большей территории города....
Сегодня, 11 февраля, из-за непогоды обесточены 40 населенных пунктов в Сумской области....
Специалисты ПАО «Сумыоблэнерго» восстановили распределение электроэнергии в 194 населенных пунктах....
В результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) по состоянию на утро пятницы обесточены 602 населенных пункта в двух...