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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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20 населенных пунктов обесточены из-за непогоды на Сумщине

В Сумской области в результате сложных погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты линий электропередачи обесточены 20 населенных пунктов.

По состоянию на 7:00 29 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 20 населенных пунктов в Сумской области.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, сообщает ГСЧС Украины.

Общество Отключение света
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