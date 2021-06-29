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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:39475

На Сумщине всего 6 новых случаев заболевания коронавирусом (подробности)

По состоянию на 29 июня в Сумской области 77 857 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 6 человек (Сумской р-н - 2, Тростянецкий р-н - 4).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1318 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76 053 человек, из них за минувшие сутки - 45 (Белопольский р-н - 2, Глухов - 4, Глуховский р-н - 1, Краснопольский р-н - 3, Сумы -33, Сумской р-н - 2).

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Общество Коронавирус
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