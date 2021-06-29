На Сумщине всего 6 новых случаев заболевания коронавирусом (подробности)

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 6 человек (Сумской р-н - 2, Тростянецкий р-н - 4).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1318 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76 053 человек, из них за минувшие сутки - 45 (Белопольский р-н - 2, Глухов - 4, Глуховский р-н - 1, Краснопольский р-н - 3, Сумы -33, Сумской р-н - 2).
Об этом сегодня, 29 июня, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила главный специалист управления здравоохранения Наталья Кипенко....
Статистику предоставила сегодня, 29 июня, во время аппаратного совещания в мэрии главный специалист управления здравоохранения Наталья Кипенко....
По состоянию на 28 июня в Сумской области 77 851 случай заболевания коронавирусной инфекцией....
На 27 июня в Сумской области 77 847 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 26 июня в Сумской области 77 832 случая заболевания коронавирусной инфекцией....