На Сумщине всего 6 новых случаев заболевания коронавирусом (подробности) По состоянию на 29 июня в Сумской области 77 857 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 6 человек (Сумской р-н - 2, Тростянецкий р-н - 4).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1318 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76 053 человек, из них за минувшие сутки - 45 (Белопольский р-н - 2, Глухов - 4, Глуховский р-н - 1, Краснопольский р-н - 3, Сумы -33, Сумской р-н - 2).