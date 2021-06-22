Впервые в 2021 году в Сумах не обнаружили новых случаев заболевания коронавирусом

По ее словам, за понедельник не подтверждено ни одного случая заболевания COVID-19. По Сумщине всего 6 новых случаев.
За неделю заболели 60 человек, что на 20% меньше. Правда, было зафиксировано 5 летальных случаев, в отличие от 1 случая неделей ранее.
По состоянию на 29 июня в Сумской области 77 857 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
Статистику предоставила сегодня, 29 июня, во время аппаратного совещания в мэрии главный специалист управления здравоохранения Наталья Кипенко....
По состоянию на 28 июня в Сумской области 77 851 случай заболевания коронавирусной инфекцией....
На 27 июня в Сумской области 77 847 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 26 июня в Сумской области 77 832 случая заболевания коронавирусной инфекцией....