Впервые в 2021 году в Сумах не обнаружили новых случаев заболевания коронавирусом Об этом сегодня, 29 июня, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила главный специалист управления здравоохранения Наталья Кипенко.

По ее словам, за понедельник не подтверждено ни одного случая заболевания COVID-19. По Сумщине всего 6 новых случаев.

За неделю заболели 60 человек, что на 20% меньше. Правда, было зафиксировано 5 летальных случаев, в отличие от 1 случая неделей ранее.