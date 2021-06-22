Сколько сумчан лечатся от коронавируса в стационарах? Статистику предоставила сегодня, 29 июня, во время аппаратного совещания в мэрии главный специалист управления здравоохранения Наталья Кипенко.

По ее словам, в Сумах лечатся в стационарах 70 человек. В том числе в 5-й горбольнице лечится 21 человек, 12 на кислородной поддержке, 3 в отделении интенсивной терапии, 2 на аппаратах ИВЛ.

В больнице Святого Пантелеймона 19 больных, в том числе в отделении интенсивной терапии.

В детской больнице 30 пациентов, все дышат самостоятельно, также 52 человека с другими инфекционными патологиями.

Всего в городских больницах 263 места для взрослых и 33 для детей, - все с кислородом.

Кроме того, сумчане лечатся в областном центре инфекционных болезней – 12, 3 в интенсивной терапии на ИВЛ, 2 – на ИВЛ.

В областном госпитале для ветеранов 25 пациента, 4 в интенсивной терапии.