Сколько сумчан лечатся от коронавируса в стационарах?

По ее словам, в Сумах лечатся в стационарах 70 человек. В том числе в 5-й горбольнице лечится 21 человек, 12 на кислородной поддержке, 3 в отделении интенсивной терапии, 2 на аппаратах ИВЛ.
В больнице Святого Пантелеймона 19 больных, в том числе в отделении интенсивной терапии.
В детской больнице 30 пациентов, все дышат самостоятельно, также 52 человека с другими инфекционными патологиями.
Всего в городских больницах 263 места для взрослых и 33 для детей, - все с кислородом.
Кроме того, сумчане лечатся в областном центре инфекционных болезней – 12, 3 в интенсивной терапии на ИВЛ, 2 – на ИВЛ.
В областном госпитале для ветеранов 25 пациента, 4 в интенсивной терапии.
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