За три дня в сумской «Романтике» вакцинировали 1687 человек Об этом сегодня, 29 июня, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

По его словам, за три выходных дня в центре массовой вакцинации, который работал в МЦ «Романтика», провели 1687 прививок. А 34 человека сделали повторную прививку.

Он анонсировал работу по вакцинированию в «Романтике» и на следующих выходных, даже несмотря на его отчет перед горожанами 3 июля. Вакцинация будет проходить на первом этаже, отчет – на втором.