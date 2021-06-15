За три дня в сумской «Романтике» вакцинировали 1687 человек

По его словам, за три выходных дня в центре массовой вакцинации, который работал в МЦ «Романтика», провели 1687 прививок. А 34 человека сделали повторную прививку.
Он анонсировал работу по вакцинированию в «Романтике» и на следующих выходных, даже несмотря на его отчет перед горожанами 3 июля. Вакцинация будет проходить на первом этаже, отчет – на втором.
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