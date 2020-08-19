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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Путивле разыграли открытый кубок по баскетболу 3х3

27 июня в г. Путивль прошел традиционный Кубок города по баскетболу 3х3.

Соревнования стали первым этапом чемпионата Сумской области летнего сезона 2021 года.

На турнир собралось 22 команды из Сум, Путивля, Конотопа, Ромен, а также Чернигова, Киева и Харькова. Соревнования проводились в двух категориях – взрослые и юниоры.

14 команд мужской категории слепым жребием были разделены на две подгруппы по 7 команд, которые сыграли по круговой системе каждый с каждым. Сумская «Play light» без проблем выиграла все 6 матчей группы А и квалифицировалась в четвертьфинал соревнований с первого места. Лишь одно поражение в группе потерпела «Десна» из Чернигова и заняла 2-е место в группе. Сразу 3 команды с тремя победами и поражениями также претендовали на выход из группы, однако по количеству забитых очков с третьего места в плей-офф вышли «Моджо» и «Добрый вечер». Не хватило очков «Young boys», а вместе с ними прекратили борьбу за медали команды «Mix» и «Сникерсы».

Группа Б стала условной «группой смерти», ведь по результатам жеребьевки в нее попала значительно больше количеством потенциально сильных команд. Без поражений групповой этап прошли харьковчане из «Баскетбольного секонда». За ними разместились «Ну ты и абьюзер» (Сумы), «Ведьмак и казак» (Конотоп / Ромны) и «BandERA» (Сумы). Не преодолели групповой этап «СК Дарница», «Казаки» и «Old school».

На стадии ¼ финала из группы А победу одержали только «Play light», что только подтвердило более мощный состав группы Б. Собственно, это продемонстрировали и полуфинальные встречи.

¼ финала

«Play light» - «BandERA» 11:5

«Десна» - «Ведьмак и казак» 8:10

«Моджо» - «Ну ты и абьюзер» 14:22

«Добрый вечер» - «Баскетбольный секонд» 10:21

½ финала

«Play light» - «Ну ты и абьюзер» 13:21

«Ведьмак и казак» - «Баскетбольный секонд» 13:17

По количеству набранных очков на протяжении всего турнира «Play light» из областного центра получили 3 место соревнований. Конотопско-роменская сборная «Ведьмак и казак» остановились в шаге от медалей.

Финальная игра по своей красоте, напряжением и эмоциям действительно отвечала чемпионскому статусу. Впрочем, только половину встречи шла равная борьба, а зрители наблюдали за «качелями», когда вперед выходила то одна, то другая команда. Наличие более габаритного «бигмена» так же, как и на групповом этапе, позволила праздновать победу харьковчанам.

Финал

«Баскетбольный секонд» (Харьков) - «Ну ты и абьюзер» (Сумы) 21:13.

Юношеская категория собрала 8 команд, в которых играли ребята 2005 г.р. и моложе, а также коллективы девушек. По схеме проведения участники были разделены на 2 группы по 4 команды, которые сыграли по кругу. После этого две лучшие команды выходили в полуфинал. «Суперзавры» и девичья «Сумы-баскет» выбыли из соревнований после группового этапа группы А. Та же судьба постигла женский коллектив «СумГПУ» и детей из команды «V».

На стадии полуфинала сыграли 3 команды из состава путивльских «Партизан». И если победитель группы Б - «Белоснежка и три гнома» - не имел проблем с командой одноклубников «Дядя Ваня», то их земляки из «Aboba» едва не превратили финал юношеской категории в домашнюю тренировку. Однако, «Моджо-2005» этому все же помешали. Уступая, гости из Сум смогли собраться и вырвать победу.

½ финала (юноши)

«Aboba» - «Моджо-2005» 16:21.

«Дядя Ваня» - «Белоснежка и три гнома» 7:20.

Бронзовыми призерами юношеского категории стала команда «Aboba» (Путивль). А в финале, так же, как и в мужской категории, встретились первое и второе место группы Б. Собственно, как и на групповом этапе, победу на соревнованиях праздновал победитель своей группы.

Финал (юноши)

«Белоснежка и три гнома» (Путивль) - «Моджо-2005» (Сумы) 18:11.

Кубок Путивля по баскетболу 3х3 стал первым этапом летнего чемпионата Сумской области. Планируются еще как минимум два этапа (предварительно - в Сумах в июле и в Ромнах в августе), однако количество этапов, их сроки и место проведения может быть изменено, пишет basket.sumy.ua.

Спорт Баскетбол 3х3
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