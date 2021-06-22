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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:29243

Сумские «охотники на лис» отличились на чемпионате Европы

24-27 июня в г. Тыргу-Жиу (Румыния) состоялся чемпионат Европы по спортивному радиоориентированию.

В составе национальной сборной команды Украины выступали 9 воспитанников сумского тренера Максима Редьки, которые завоевали 26 медалей:

- Елизавета Мирошниченко - 4 золотые;

- Михаил Тихонков - 3 золотые;

- Кирилл Лагутин - 2 золотые, 1 серебряная, 1 бронза;

- Анастасия Ковтун - 1 золотая, 1 серебряная, 1 бронза;

- Остап Дереколенко - 3 серебряные;

- Анна Пересадько - 1 серебряная, 1 бронза;

- Богдан Пасечник - 1 серебряная, 1 бронза;

- Егор Редька - 1 бронза;

- Максим Редька - 1 золотая, 3 серебряные.

Пройден еще один из этапов подготовки к чемпионату мира, который состоится в Болгарии с 28 августа по 3 сентября.

Спорт Радиоориентирование
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Василь Хома
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