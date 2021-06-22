Сумские «охотники на лис» отличились на чемпионате Европы 24-27 июня в г. Тыргу-Жиу (Румыния) состоялся чемпионат Европы по спортивному радиоориентированию.

В составе национальной сборной команды Украины выступали 9 воспитанников сумского тренера Максима Редьки, которые завоевали 26 медалей: - Елизавета Мирошниченко - 4 золотые; - Михаил Тихонков - 3 золотые; - Кирилл Лагутин - 2 золотые, 1 серебряная, 1 бронза; - Анастасия Ковтун - 1 золотая, 1 серебряная, 1 бронза; - Остап Дереколенко - 3 серебряные; - Анна Пересадько - 1 серебряная, 1 бронза; - Богдан Пасечник - 1 серебряная, 1 бронза; - Егор Редька - 1 бронза; - Максим Редька - 1 золотая, 3 серебряные. Пройден еще один из этапов подготовки к чемпионату мира, который состоится в Болгарии с 28 августа по 3 сентября.