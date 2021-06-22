Сумские «охотники на лис» отличились на чемпионате Европы

В составе национальной сборной команды Украины выступали 9 воспитанников сумского тренера Максима Редьки, которые завоевали 26 медалей:
- Елизавета Мирошниченко - 4 золотые;
- Михаил Тихонков - 3 золотые;
- Кирилл Лагутин - 2 золотые, 1 серебряная, 1 бронза;
- Анастасия Ковтун - 1 золотая, 1 серебряная, 1 бронза;
- Остап Дереколенко - 3 серебряные;
- Анна Пересадько - 1 серебряная, 1 бронза;
- Богдан Пасечник - 1 серебряная, 1 бронза;
- Егор Редька - 1 бронза;
- Максим Редька - 1 золотая, 3 серебряные.
Пройден еще один из этапов подготовки к чемпионату мира, который состоится в Болгарии с 28 августа по 3 сентября.