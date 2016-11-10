Жители Сумщины получили почетные награды по случаю Дня Конституции

«Заслуженный донор Украины»:
- Бурлака Алексей Васильевич - донор, г.Сумы
- Скуба Михаил Юрьевич - донор, г. Сумы
- Коваленко Владимир Васильевич - донор, г. Сумы
- Кравченко Алексей Леонидович - донор, г. Сумы
«Заслуженный журналист Украины»:
- Гордус Ольга Николаевна- старший редактор общества «Телерадиокомпания Академ-ТВ», г. Сумы
«Заслуженный лесовод Украины»:
- Кацалап Василий Федорович - член Общества лесоводов Украины, Сумская область.
«Заслуженный работник культуры Украины»:
- Будянский Дмитрий Васильович - ведущий программ Дворца культуры «Химик», г. Сумы
- Корниенко Светлана Ивановна - главный режиссер коммунального заведения «Ахтырский городской центр культуры и досуга».
«Заслуженный работник образования Украины»:
- Пшеничная Любовь Васильевна - первый проректор Сумского государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко.
«Заслуженный работник сельского хозяйства Украины»:
- Солошенко Михаил Васильевич - директор Ивановской опытно-селекционной станции Института биоэнергетических культур и сахарной свеклы Национальной академии аграрных наук Украины.
«Заслуженный работник социальной сферы Украины»:
- Павлик Лидия Григорьевна - заместитель директора Сумского областного центра занятости.
«Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины»:
- Колесниченко Сергей Александрович - тренер-преподаватель областного коммунального учреждения «Сумская областная школа высшего спортивного мастерства».
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