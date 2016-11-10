Жители Сумщины получили почетные награды по случаю Дня Конституции За значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд и по случаю 25-й годовщины принятия Конституции Украины почетные звания и награды получили и жители Сумщины.

«Заслуженный донор Украины»: - Бурлака Алексей Васильевич - донор, г.Сумы - Скуба Михаил Юрьевич - донор, г. Сумы - Коваленко Владимир Васильевич - донор, г. Сумы - Кравченко Алексей Леонидович - донор, г. Сумы «Заслуженный журналист Украины»: - Гордус Ольга Николаевна- старший редактор общества «Телерадиокомпания Академ-ТВ», г. Сумы «Заслуженный лесовод Украины»: - Кацалап Василий Федорович - член Общества лесоводов Украины, Сумская область. «Заслуженный работник культуры Украины»: - Будянский Дмитрий Васильович - ведущий программ Дворца культуры «Химик», г. Сумы - Корниенко Светлана Ивановна - главный режиссер коммунального заведения «Ахтырский городской центр культуры и досуга». «Заслуженный работник образования Украины»: - Пшеничная Любовь Васильевна - первый проректор Сумского государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко. «Заслуженный работник сельского хозяйства Украины»: - Солошенко Михаил Васильевич - директор Ивановской опытно-селекционной станции Института биоэнергетических культур и сахарной свеклы Национальной академии аграрных наук Украины. «Заслуженный работник социальной сферы Украины»: - Павлик Лидия Григорьевна - заместитель директора Сумского областного центра занятости. «Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины»: - Колесниченко Сергей Александрович - тренер-преподаватель областного коммунального учреждения «Сумская областная школа высшего спортивного мастерства».