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Сергей Скакун
Сергей Скакун
30.06.2021 08:10328

Жители Сумщины получили почетные награды по случаю Дня Конституции

За значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд и по случаю 25-й годовщины принятия Конституции Украины почетные звания и награды получили и жители Сумщины.

«Заслуженный донор Украины»:

- Бурлака Алексей Васильевич - донор, г.Сумы

- Скуба Михаил Юрьевич - донор, г. Сумы

- Коваленко Владимир Васильевич - донор, г. Сумы

- Кравченко Алексей Леонидович - донор, г. Сумы

«Заслуженный журналист Украины»:

- Гордус Ольга Николаевна- старший редактор общества «Телерадиокомпания Академ-ТВ», г. Сумы

«Заслуженный лесовод Украины»:

- Кацалап Василий Федорович - член Общества лесоводов Украины, Сумская область.

«Заслуженный работник культуры Украины»:

- Будянский Дмитрий Васильович - ведущий программ Дворца культуры «Химик», г. Сумы

- Корниенко Светлана Ивановна - главный режиссер коммунального заведения «Ахтырский городской центр культуры и досуга».

«Заслуженный работник образования Украины»:

- Пшеничная Любовь Васильевна - первый проректор Сумского государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко.

«Заслуженный работник сельского хозяйства Украины»:

- Солошенко Михаил Васильевич - директор Ивановской опытно-селекционной станции Института биоэнергетических культур и сахарной свеклы Национальной академии аграрных наук Украины.

«Заслуженный работник социальной сферы Украины»:

- Павлик Лидия Григорьевна - заместитель директора Сумского областного центра занятости.

«Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины»:

- Колесниченко Сергей Александрович - тренер-преподаватель областного коммунального учреждения «Сумская областная школа высшего спортивного мастерства».

Общество Государственные награды
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